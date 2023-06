Il Bct premia Caressa | ricordi e gioie della voce del calcio | “Ho sofferto per il Benevento”

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minuti “Il campionato di Lega Pro sarà durissimo, forse con i giusti investimenti si potrà ritornare a fare il salto carpiato. Questa piazza merita ben altro“. Fabio, volto noto di Sky Sport con o senza Beppe Bergomi, è stato ospite in piazza Federico Torre nella terza giornata del Bct, ripercorrendo le tappesua fortunata carriera che lo ha condotto fino alle posizioni di verticetv satellitare.Il giornalista romano ha parlato anche deldopo l’annata sciagurata che ha vista ripiombare i giallorossi in Lega Pro: “Hoda lontano con un mio collaboratore vedendo le sorti dei giallorossi, erano stati costruiti per vincere. Credo che l’aspetto psicologico sia stato importante. La squadra era stata costruita per salire in ...

Can Yaman viene “assalito” dalle fan al BCT: ressa all’ingresso ... L’attore ha ricevuto un premio alla carriera e un altro per il sociale con la Can Yaman for Children.Dal nostro inviato BENEVENTO - Stretta in un vestitino bianco, ma colorata (nel sorriso e nell'ottimismo) come i suoi piatti, Benedetta Parodi "cucina" la sua ricetta di ...