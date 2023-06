Il 25 giugno 1903 nasce George Orwell | autore del romanzo 1984

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 giugno 2023) Il 25è nato in India Eric Arthur Blair, che in seguito si sarebbe fatto conoscere nel mondo come, famoso per aver scritto il. La storia è le opere diphoto credits wikipediaha iniziato a firmare i suoi romanzi e i suoi numerosi saggi in questo modo soltanto a partire dal 1933, dopo aver pubblicato “Senza un soldo a Parigi e Londra”. La scelta del suo nome da scrittore è dovuto ad un aneddoto particolare. Nel 1929 il giovane Eric si trasferisce a Southwold, un piccolo paese della contea del Suffolk, dove ha risieduto per tre anni. È proprio in questa contea che scorre il fiume ...