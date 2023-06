(Di domenica 25 giugno 2023) Idafuriosa si è scagliata contro i suoi follower su Instagram per ribadire il rispetto che chiede ai suoi fan. Soprattutto quando riguarda il suo ruolo di mamma , la dama del Trono Over di ...

furiosa si è scagliata contro i suoi follower su Instagram per ribadire il rispetto che chiede ai suoi fan. Soprattutto quando riguarda il suo ruolo di mamma , la dama del Trono Over di ...fiume in piena sui social: la offendono per l'ennesima volta e la giudicano come madre ma lei non ci sta ..., in 'vacanza' da Uomini e Donne , continua ad avere a che fare con gli hater che giornalmente l'accusano di non essere una brava madre.furiosa contro gli hater: 'Mi avete ...

Ida Platano, lo sfogo sui social: «Mi chiamano al negozio per insultarmi, ma siete impazziti» leggo.it

Ida Platano furiosa si è scagliata contro i suoi follower su Instagram per ribadire il rispetto che chiede ai suoi fan. Soprattutto quando riguarda il suo ruolo di mamma, la dama del ...La dama del Trono Over di Uomini e Donne Ida Platano sbotta duramente contro gli haters dopo le nuove offese ricevute come ruolo di mamma ...