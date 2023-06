I Wagner lasciano Rostov tra gli applausi | Lukashenko mediatore | Prigozhin andrà in Bielorussia | Nyt | Gli Usa sapevano dei suoi piani

Secondo il New York Times , che cita fonti dell'intelligence, le autorità statunitensi erano state informate da giorni dei piani del capo del gruppo di mercenariYevgeny Prigozhin. I ...25 giu 07:39 CombattentiRostov, folla li applaude I combattentihanno lasciato Rostov tra gli applausi della folla e spari in aria: lo documenta un video circolato su Twitter e verificato dalla Bbc. ...I combattentihanno lasciato Rostov tra gli applausi della folla e spari in aria: lo documenta un video circolato su Twitter e verificato dalla Bbc. Nella clip si vede un mercenarioche spara in cielo con il suo fucile mentre lui e altri del grupposi ritirano da Rostov mentre gruppi di civili lungo le strade applaudono e incoraggiano i combattenti. Altri filmati ...

Combattenti Wagner lasciano Rostov, folla li applaude Agenzia ANSA

La marcia di Yevgeny Prigozhin si è fermata a 200 chilometri da Mosca. Il capo della Wagner ieri mattina ha lanciato la sfida direttamente a Vladimir Putin penetrando con le sue milizie in territorio ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 487. Dopo essersi ribellata, la brigata Wagner ha fermato la sua avanzata a 200 chilometri da Mosca. "Torniamo indietro per non spargere sangue", ha spiegato il c ...