I migliori smartphone Samsung in assoluto | per tutte le esigenze che puoi avere

Leggi su gqitalia

(Di domenica 25 giugno 2023) Isono un’ottima alternativa Android per chi decide di cambiare telefono. L’estrema versatilità dell’offerta del colosso coreano e la solidità dell’ecosistema che si portano dietro i Galaxy in ogni fascia di prezzo li rendono l’opzione migliore praticamente per tutti: da chi vuole risparmiare e spendere meno di 200 euro a chi decide di farsi una coccola regalandosi uno deiin offerta in. In un mercato di telefoni uguali e senza grosse prerogative, sceglieresignifica puntare sull’affidabilità e sul prestigio del brand numero uno per vendite dial mondo. Come scegliere iSostanzialmente, perché ...