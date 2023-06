I fatti in Russia non avrebbero sorpreso Machiavelli Bozzo spiega perché

Leggi su formiche

(Di domenica 25 giugno 2023) “E’ capitani mercenarii, o sono uomini eccellenti, o no: se sono, non te ne puoi fidare,sempre aspireranno alla grandezza propria, o con lo opprimere te che li se’ patrone o con opprimere altri fuora della tua intenzione” Sono le parole che al capitolo XII del Principe Niccolòindirizza al suo principe ideale, scrivendo dei capitani di ventura. Quandanche non agiscano per sete di denaro, rivelandosi poi inetti e vili nel combattimento, che è la prima e nota critica del fiorentino ai mercenari, i comandanti “eccellenti” non sono affidabili. Forti dei loro successi, sicuri delle proprie doti, prima o dopo si lasceranno carezzare dall’ambizione politica, eserciteranno pressioni, adotteranno decisioni in proprio, vorranno infine sostituirsi al principe. Nell’Italia del XV secolo non mancarono esempi di un simile genere di condottieri, ...