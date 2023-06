...perseguiterà" iche hanno seguito Prigozhin nella sua impresa, "visti i loro meriti sul fronte ucraino". "Alcuni di loro, se lo desiderano, firmeranno contratti con il Ministero...Aiche non hanno partecipato alla ribellione sarà permesso di unirsi formalmente all'... A Rostov sul Don , città sud - occidentaleRussia, vicina al confine con l'Ucraina, le milizie ......era 'stata versata una goccia di sangue dei'. A quali condizioni, non è chiaro. Prigozhin non ha detto se il Cremlino abbia risposto alla sua richiesta di estromettere il ministro...

Cremlino: Il ministero della Difesa russo potrebbe firmare contratti ... Agenparl

"I combattenti della Wagner hanno lasciato Rostov sul Don". Lo ha scritto il governatore della regione Vasily Golubev su Telegram, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti.Almeno 15 militari dell’esercito russo sono morti nel corso dell’avanzata verso Mosca dei combattenti della Wagner. Lo riporta il sito bielorusso indipendente Nexta citando canali Telegram ...