I Bersaglieri Sanniti ottengono il nono posto al campionato italiano di touch

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIconquistano un fantastico 9^alle finali deldi, disputatosi sabato 24 giugno a Treviso. Il titolo di campioni d’Italia è andato ai Brianzaerz che hanno battuto in finale Scambi di lingue Padova. Venti le squadre ai nastri di partenza con circa 400 atleti coinvolti nella bellissima cornice degli impianti sportivi di Villorba (Tv). Inizia benissimo il torneo deiche battono 6 a 5 Dolce’ Verona ai drop off dopo con una bellissima meta di Annalisa Mogavero. Una sonora sconfitta con gli Orange Belluno carica inel deciso match con gli L’Aquilache finisce 3 a 2 per i. Finisce ...