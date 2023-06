I 10 cammini in Italia da fare almeno una volta nella vita | dalla via degli Dei al sentiero che unisce Milano alla Liguria | l’idea per una vacanza alternativa

(Di domenica 25 giugno 2023) Circa 60.000 km di sentieri attraversano l’e inno al turismo lento. Dal maremontagna, dal piano al colle ognuno ha qualcosa da trasmettere o raccontare al viandante che, zaino in sp, conosce la fatica (e la bellezza) del lento incedere. Percorsi della fede, come il celeberrimo Cammino di Santiago, con la sua iconica conchiglia; vie di comunicazione, come la mitica Francigena che solcava mezza Europa. E ancora tratturi, mulattiere e, va da sé, sentieri panoramici… Tutti belli ed emozionanti, a patto di affrontarli consapevolmente, ben attrezzati e ben informati, senza mai sopravvalutare le proprie forze. Ecco la nostra selezione di dieci variegati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura 2022,sulle tracce di Natalia Ginzburg, che ... che con il romanzo "Primo Sangue" si è aggiudicato in Francia il Prix Renaudot 2021 e inil ...Cantante italiano amato in tutta, Luciano Ligabue ha sfornato canzoni che sono considerate ... (Almeno credo) Ti voglio credere per come, per le promesse che comunque mantieni. Io ti ......di storia ed è uno dei più importanti siti monumentali dell'meridionale. Tra i numerosi luoghi religiosi incastonati nella natura che vengono scelti da singoli e gruppi come meta di...

I 10 cammini in Italia da fare almeno una volta nella vita: dalla via degli Dei al sentiero che unisce Milano… Il Fatto Quotidiano

8. Cammino di Tindari – 46 km, 2 tappe, difficoltà medio-alta “Tindari, mite ti so / Fra larghi colli pensile sull’acqua”, cantava Quasimodo. E proprio a Tindari conduce questo cammino che parte da Mo ...La manifestazione è organizzata dalla Cgil ma sono decine le associazioni che partecipano. Landini: “Non ci fermeremo fino a che non riusciremo a portare i ...