“Houria – La voce della libertà” | sofferenza ed emancipazione a passo di danza

(Di domenica 25 giugno 2023) Titolo:– LaTitolo originale:Regia: Mounia Meddour Paese di produzione/anno/durata: Algeria, Francia/2022/98 min. Interpreti: Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Salim Kissari, Amira Hilda Douaouda, Marwan Zeghbib Programmazione: Cinema Capitol Bergamo Insiste già dall’inizio sui dettagli la macchina da presa di Mounia Meddour Gens, regista di ‘– La’, al cinema dal 21 giugno. Dettagli del corpo di(Lyna Khoudri), ballerina diclassica, che lavora in un hotel come cameriera e che, per acquistare un’auto alla madre, di tanto in tanto scommette sui combattimenti clandestini di montoni. La macchina da presa indugia sui passi di ...

..., ladella libertà , il nuovo film della regista di " Non conosci Papicha , Mounia Meddour , torna a parlare della condizione femminile in Algeria, Paese ancora dominato da una cultura ...L'impressione è che la regista, Mounia Meddour, dissemini ". Ladella libertà" di citazioni del cinema occidentale per sottolineare che non è solo di Algeria, o di donne arabe, che ha ..., però, non ha alcuna intenzione di mollare e progetta una scuola di danza che sia anche un ... ma a percorrerle alla ricerca di una nuova

