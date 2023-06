Ho perso il controllo del mezzo In monopattino contro un' auto | grande spavento per la Serracchiani

(Di domenica 25 giugno 2023) Brutto imprevisto per Debora. La deputata del Partito democratico e responsabile Giustizia della segreteria guidata da Elly Schlein è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre si trovava alla guida di un. È successo sabato 24 giugno a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, poco dopo le ore 19. Lo scon un'sarebbe avvenuto mentre percorreva la centralissima via Latisana, in prossimità della Banca di Cividale. La- come riporta il Messaggero Veneto - prima avrebbeildele poi sarebbe finitail cofano di una macchina. “Il risultato è stata una brutta distorsione al ginocchio”, ha fatto sapere l'onorevole. Che poi ha ...

