Ho costruito una recinzione per la privacy con decorazioni IKEA | tutti ne parlano!

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 25 giugno 2023) Oggi Notizie Una coppia stanca di non avereha deciso di costruire un muro tutto suo e il risultato ha fatto impazzire. Kayla Cummings ha documentato il progetto sulla sua pagina social condividendo l'immagine "prima" e "dopo" della loro terrazza. Scopri come hanno fatto a costruire il loro muro e come hanno trasformato il loro spazio in un'oasi di pace e relax. Di cosa parliamo in questo articolo... Una coppia haun muro per lanel loro patio Hanno documentato il progetto sui social media Hanno usato supporti in legno e pannelli di pino per costruire il muro Il risultato finale include piante e luci decorative Le persone sono rimaste stupite dalla trasformazione Un muro di confidenzialità per una coppia stanca di non avere, così ha deciso di costruirne uno ...