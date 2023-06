Highlights e gol Norvegia-Francia 0-1 | Europei Under 21 VIDEO

Non è chiaro quanta consapevolezza avesse la Fifa del fatto che piùvolevano dire più ... Possiamo vedere glidi una partita da ogni angolo del mondo, ma un nonno non può più portare un ...Il video con glidi Repubblica Ceca - Germania 2 - 1 , sfida valevole per il secondo turno del Gruppo C degli Europei Under 21. Successo in extremis per i cechi, che trionfano grazie a una rete di Vitik all'...La nazionale Under 21 va all'intervallo avanti di tre, ma nella ripresa arriva immediata la ...: Francia - Italia 2 - 1 Dopo cinque minuti di recupero, arriva il liberatorio triplice ...

Svizzera U21 - Italia U21 highlights e gol: - VIDEO Generation Sport

Norvegia U21 - Francia U21 0-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della seconda giornata del Gruppo D degli Europei U21.Reazione della nazionale di Nicolato nel secondo match del girone D della manifestazione in svolgimento in Georgia e Romania. Nel primo tempo segnano Pirola, Gnonto e Parisi, nella ripresa gli ...