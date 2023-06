...LA DIRETTA TESTUALE TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY Rublev e... news, aggiornamenti, approfondimenti,e parole dei protagonisti per tutta la durata della ......incontro della giornata sulla Owl Arena dalle ore 14.00 (al termine della finale Rublev -e ... Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti,e le parole dei ...Alexanderè il primo finalista dell'ATP 500 di Halle, dopo aver superato Alexander Zverev in due set, col punteggio di 6 - 3 7 - 5: rivivi i colpi migliori della ...

Highlights Bublik-Rublev 6-3 3-6 6-3, finale ATP Halle 2023 (VIDEO) SPORTFACE.IT

Highlights from the Terra Wortmann Open men's singles quarterfinal match between Alexander Bublik and Jannik Sinner at the OWL Arena in Halle, Germany ...Bublik is a fascinating player, one that is featured very often on Tennis TV, where we see all sorts of highlights from tennis courts around the world. His return position in the match against Zverev ...