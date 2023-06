Highlights Alcaraz-De Minaur 6-4 6-4 | finale Atp 500 Queen’s 2023 VIDEO

In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale trae De Minaur fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti,e le parole dei protagonisti al termine del ...Alex De Minaur batte Holger Rune in due set col punteggio di 6 - 3 7 - 6(2) e giocherà la finale del Queen's contro Carlos: guarda gli higlights del ...Carlossupera Sebastian Korda in due set col puntegio di 6 - 3 6 - 4, e raggiunge la finale nella quale affronterà De Minaur: rivivi i colpi migliori della ...

Live Carlos Alcaraz - Alex De Minaur - ATP, Londra: Punteggi ... Eurosport IT

Carlos Alcaraz secured his first grass-court title with victory ... Get breaking sports news, analysis, exclusive interviews, replays and highlights. Sky Sports is your trusted source for breaking ...Spains Carlos Alcaraz wins his first grass-court title at Queens Club with victory ensuring that he overtakes Novak Djokovic as world No 1 on Monday and becomes top seed for Wimbledon, which begins on ...