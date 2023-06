Hernanes consiglia | «Uno che farebbe molto bene in Serie A è Luan del San Paolo»

(Di domenica 25 giugno 2023), ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, ha parlato a PL Brasilndo un acquisto per la, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, ha parlato a PL Brasilndo un acquisto per laA. PAROLE – «Uno chedel San. Ha la parte che piace ai tecnici italiani, la marcatura, ma quando ho giocato con lui ho anche ammiratola sua capacità di costruire il gioco e trovare i passaggi, impostare il ritmo. Ho fatto il suo nome ad alcun club. Si adatterebbe a qualsiasi squadra qui, dipende solo dal loro interesse. Ha la possibilità di giocare ad alto livello in Italia».

, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, ha parlato a PL Brasil consigliando un acquisto per la Serie A, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, ha parlato a PL Brasil consigliando un acquisto per la Serie A. PAROLE - "Uno che farebbe molto bene è Luan del San Paolo. Ha la parte ..., ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, ha parlato a PL Brasil consigliando un acquisto per la Serie A, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, ha parlato a PL Brasil consigliando un acquisto per la Serie A. PAROLE - "Uno che farebbe molto bene è Luan del San Paolo. Ha la parte ...