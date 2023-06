Grecia | ai conservatori di Mitsotakis la maggioranza assoluta | Tsipras molto dietro

Lo ha detto il leader del partito di estrema destra greco Spartani, Vassilis Stigas, dopo la diffusione degli exit poll e dei primi risultati del voto in. 'Gli Spartani non vengono per ...... ma da domani ci rimboccheremo le maniche e continueremo a impegnarci per costruire unapiù ... Inon sono gli unici a esultare per i risultati di questa elezioni: anche il partito di ...'L'amicizia che unisce Italia eha radici millenarie e valori comuni, continueremo a coltivarla insieme. Buon lavoro, primo ministro!', ha concluso il capo della diplomazia italiana.

Grecia, Mitsotakis a valanga. Conservatori verso la maggioranza assoluta Il Sole 24 ORE

‘Sento forte il mio dovere nei confronti del Paese, sarò il premier di tutti i greci e le grandi riforme procederanno con rapidità’ ...Le elezioni politiche in Grecia si concludono con una netta affermazione di Nuova Democrazia, il partito del premier Kyriakos Mitsotakis, che parla ...