GP Olanda | MotoGP | la star è Bagnaia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 giugno 2023) Non vuole fermarsi più Peccoe prova a scappare via nella classifica generale. Successo per il pilota della Ducati nel Gran Premio d’a Marco Bezzecchi e Aleix Espargarò. Corsa che era iniziata fin dalla mattina con l’annuncio di non partecipazione da parte di Marc Marquez e che si è conclusa con un altro trionfo italiano. Quarto posto per Brad Binder che è stato penalizzato di una posizione per aver ecceduto il limite di velocità. Non un buon weekend per lui, visto che anche nella Sprint Race ha avuto un problema di penalizzazione. Intanto, Pecco resta dunque saldamente in testa alla classifica piloti, mentre ora Bezzecci insidia Jorge Martin per il secondo posto. Ma andiamo a vedere come si è concluso il GP d’di. GPvince ancora ...