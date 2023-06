“Gli Usa sapevano…” Quel dubbio sulla marcia della Wagner

(Di domenica 25 giugno 2023) È durata solo un giorno la “guerra civile” annunciata dal gruppo mercenariocontro Vladimir Putin. Proprio questa mattina, infatti, il leader Prigozhin ha dichiarato che tutte le milizie hanno lasciato ufficialmente Rostov, dopo averne occupato i siti militari ed un aeroporto. L’obiettivo sarebbe statolo di “re su Mosca”, ma la “rivoluzione” è terminata a 200 chilometri dalla capitale, dopo il duro discorso di Putin in mattinata, che aveva già parlato di tradimento da parte, ed il dietrofront di Prigozhin. Eppure, un dato rilevante c’è: i mercenari hanno lasciato la città di Rostov tra gli applausifolla. Il che fa pensare che il consenso nei confronti del Cremlino (e quindi del conseguente sostegno alla guerra in Ucraina) sia ancora alto, ma non ...

Un lungo articolo pubblicato da New York Times rivela che i servizi di intelligence degli Stati Uniti sospettavano da tempo che Prigozhin stesse ...