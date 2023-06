“Gli Stati Uniti sapevano della rivolta di Wagner contro Putin da metà giugno”

Leggi su tpi

(Di domenica 25 giugno 2023) Poche ore dopo aver evocato l’inizio di una “guerra civile” in Russia, il capocompagnia mercenaria, Evgenij Prigozhin, ha fermato i suoi uomini quando erano ormai ad appena 200 chilometri da Mosca. “Ci fermiamo e torniamo alle basi. Torniamo in Ucraina”, ha annunciato Prigozhin in un messaggio audio spiegando di voler “evitare un bagno di sangue” e di aver accettato la mediazione del presidente bielorusso Alexandr Lukashenko per porre fine alla crisi iniziata con l’occupazionecittà di Rostov-sul-Don. Un tentato golpe dei cui preparativi, secondo il Washington Post, glierano a conoscenza già da qualche giorno. “Le agenzie di intelligence statunitensiche il leader del Gruppo, Yevgeny Prigozhin, stava pianificando una ...