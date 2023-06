Giustizia | il professor Marini smonta le critiche alla riforma Nordio | “Rivoluzione liberale e garantista”

(Di domenica 25 giugno 2023) «Il Governo propone modifiche al sistema penale e vuole ridurre al silenzio la categoria che meglio può contribuire a delineare problemi e soluzioni. Ma non è democrazia», scrive polemicamente sull’Espresso Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati. «Nessuna impunità, è solo garantismo», gli risponde sulle stesse pagine ile di Istituzioni di diritto pubblico Francesco Saverio, uno dei “consiglieri” giuridici di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. In un lungo articolo sul settimanale l‘Espresso di questa settimana, ilreplica punto per punto alledella sinistra, dei giudici e dei giornali politicamente orientati contro il governo, sul ddl didellapresentato dal ministro ...

Non di certo per la vedova delMontanari, Pina Ponti, che da 42 anni si batte per ottenere. E ora che si profila una possibile svolta sull'omicidio del marito, tira un sospiro di ......era da poco entrata in vigore la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza e il... la 91enne Anna Ponti, non ha mai smesso di battersi per avereFord riprende Fedora, giacca e frusta che ancora gli rendonoper congedarsi, come Ford ha ... Per Il Quadrante del Destino (di base c'è una reale invenzione di Archimede), ilJones ...

Giustizia, il professor Marini smonta le critiche alla riforma Nordio ... Secolo d'Italia

La «simpatia» ha un ruolo centrale nelle teorie morali di Dvid Hume e Adam Smith ma se per il primo il giudizio morale si fonda solo su un punto di vista esterno, per il secondo serve un’attiva assunz ...Piercamillo Davigo, uno dei magistrati simbolo del pool “Mani pulite”, è stato condannato dal Tribunale di Brescia a 15 mesi con l’accusa di violazione del segreto sul “caso Amara per aver fatto circo ...