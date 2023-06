Giuliano Sangiorgi | gaffe sul palco di Italia Loves Romagna? Lui interviene e spiega cosa è successo

(Di domenica 25 giugno 2023)dei Negramaro si è reso protagonista di unasuldi, l’evento benefico organizzato da Laura Pausini per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati della sua regione? Davanti a oltre 40 mila persona radunate a Reggio Emilia per assistere al concerto, il cantante ha infatti esclamato: “Fate sentire tutto l’amore per le Marche!“. Ehm, le Marche? Alle Marche?! #pic.twitter.com/UXQWckaes9 — LALLERO (@see lallero) June 24, 2023 Il video ha ovviamente fatto il giro del web e la relativa polemica è arrivata alle orecchie anche del cantante che, sul treno di ritorno a casa, ha voluto fare una precisazione. “Ciao a tutti, buongiorno! Quello di ieri è ...

Tantissimi premiati anche negli scorsi anni da Lino Banfi a Raffaella Carrà , Albano,, Ennio Morricone, Pippo Baudo, Maurizio Costanzo, Beppe Vessicchio , Nicola Piovani, solo per ...Momento di imbarazzo quando, leader dei Negramaro , dopo la sua esibizione preso da grande euforia urla al pubblico 'fate sentire il vostro entusiasmo anche alle Marche , a casa'. ...Momenti divertenti e imprevisti durante l'iniziativa benefica, ma la gaffe diruba la scena Durante l'evento 'Italia Loves Romagna', che ha visto la partecipazione di numerosi artisti ...

"In un giorno di grande musica, festa e ricongiungimento di tante anime a sostegno di una causa benefica importante come quella di ieri, il concerto a Campovolo di Italia Loves Romagna, mi è sembrato ...