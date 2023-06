Giovane accoltellato a Napoli | indagini della polizia

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Undi 23 anni è ricoverato con prognosi riservata dopo essere stato ferito da una coltellata all’addome. Il, che non è in pericolo di vita, è stato accompagnato da personale del 118 nell’ospedale Vecchio Pellegrini dove sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del ferimento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

