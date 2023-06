Giorgio Manetti e Anna Tedesco starebbero insieme | l’ex dama di Ued rompe il silenzio e racconta tutto

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 25 giugno 2023) In questi giorni in rete alcuni video die dihanno fatto il giro del web. In queste breve clip si vedono i due ex protagonisti del torno over assieme, molto complici e molto intimi. Tutti hanno parlato di storia tra i due e qualcuno ha anche addirittura insinuato che tra L'articolo proviene da KontroKultura.