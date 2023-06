Giochi Olimpici Europei | il ritorno di Tamberi | è oro

(Di domenica 25 giugno 2023) Gianmarcotorna a gareggiare e vince. Al Silesian Stadium di Chorzow, a quasi dieci mesi dall’ultima uscita ufficiale, il campione olimpico del salto in alto a Tokyo 2020 ha centrato un buon 2.29 al primo tentativo, misura sufficiente per mettersi al collo la medaglia d’oro dei...

... secondo Capralos, dipende dalla qualità degli atleti in campo: "Il livello è migliorato perché per ogni sport devono essere rispettate tre condizioni: valere come qualificazione ai, ...... secondo Capralos, dipende dalla qualità degli atleti in campo: "Il livello è migliorato perché per ogni sport devono essere rispettate tre condizioni: valere come qualificazione ai, ...... come già ampiamente evidenziato, sarà possibile acquisire il pass per partecipare aidi Parigi 2024 . Durante questo periodo di allenamento, a Lucerna si disputerà anche la terza ...

Giochi Europei 2023: il medagliere completo LIVE | Aggiornato in tempo reale Olympics

Gianmarco Tamber i fa sua la medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi Europei in corso in Polonia. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, nello stadio di Chorzow realizza la misura di 2.29 metri ...Oro e pass olimpico non nominale, con l'Italia che così completa il contingente per Parigi 2024 nello skeet femminile: Martina Bartolomei vive una giornata perfetta agli European Games 2023 di Cracovi ...