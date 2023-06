Giochi Europei | Taekwondo | bronzo per Natalia D’Angelo nella -67 kg

(Di domenica 25 giugno 2023) Medaglia dinelaidi Cracovia per. L’azzurra della categoria -67 kg ha cominciato con il successo ai danni della padrona di casa polacca Justyna Kowalkowska per 2-0. Ai quarti di finale la sconfitta per 2-1 con la spagnola Cecilia Castro Burgos, poi ai ripescaggi la vittoria contro l’olandese Amy Jo Mink (2-1). Decisiva per il podio l’ultima sfida, quella vinta 2-1 contro la croata Matea Jelic. Oggi in gara anche Antonio Gerrone (-80 kg) e Cristina Gaspa (-62 kg) fuori rispettivamente agli ottavi e al ripescaggio per l’accesso alla finale per il terzo posto. Ora, gli occhi di tutti sono puntati sull’ultima giornata,speranza di ulteriori trionfi con Maristella Smiraglia (-73 kg) e Mattia Molin (+87 kg). ...

Nessuna eliminazione, e adesso la strada per i quarti di finale e di conseguenza ai tre posti per iOlimpici di Parigi 2024 è in discesa. L'Italia adesso dovrà battere mercoledì la Norvegia ...L'Italia batte la Svizzera 3 - 2 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D agliUnder 21. A Cluj, la selezione del ct Nicolato conquista i primi 3 punti del torneo dopo la ......Vittoria e poi polemica per Gianmarco Tamberi, capitano della squadra azzurra di atletica leggera. Dopo aver trionfato con 2,29 metri nella gara di salto in alto deidi Chorzow in Polonia, Gimbo ha tuonato: 'Mi sarebbe piaciuto moltissimo partecipare al Golden Gala, non stiamo a disquisire su come siano andate le cose ma alla fine non sono stato ...

[themoneytizer id=”99064-6] Grande vittoria, seppur sofferta, per gli azzurrini agli Europei U21. L’Italia si è imposta per 3-2 sulla Svizzera e torna al secondo posto, pronta ad affrontare la Norveg ...Festa in casa per Julia Walzyk Klimaszyk ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia. La polacca ha conquistato la medaglia d'oro nella prova individuale di fioretto femminile. Un trionf ...