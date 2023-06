Giochi Europei Cracovia 2023 | tiro a segno | Weithaler settimo nella carabina 3 posizioni 50 m

(Di domenica 25 giugno 2023)posto per l’azzurro Simonfinale della50 metri 3maschile aiin corso di svolgimento a. Dopo l’ottavo postofase di qualificazioni, che gli ha permesso di conquistare l’ultimo pass valido per l’ultimo atto,parte bene anchefinale, ma un 47.0quinta serie lo fa scivolare in ultima posizione. Nell’ultima frazione con 50.4 l’azzurro totalizza 301.4 e si lascia alle spalle il croato Petar Gorsa. Terzo l’austriaco Alexander Schmirl. Si qualificano alla finale per l’oro Jiri Privratsky (Repubblica Ceca, 308.4) e Tibor Pekler (Ungheria, 308.7). Quarto e quinto posto per i norvegesi Simon Kolstad ...

È un'Italia bellissima quella che si sta cimentando neiin corso di svolgimento in Polonia, ed è bellissima in tante discipline diverse. Come sempre il nuoto, però, regala soddisfazioni ed in quest'ultima giornata di gare è stata la volta ...Ennesimo podio per il nuoto artistico tricolore ai2023 in corso in Polonia, e più precisamente nella piscina di Oswiecim. Quest'ultima giornata di gara in vasca è iniziata con l' argento nella finale del programma libero a squadre. Il ...L'Italia continua a regalare spettacolo aidi Cracovia. Nella terza giornata di medaglie arriva un fantastico oro nel tiro con l'arco maschile. La squadra composta dal portabandiera Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro ...

Calendario Giochi Europei 2023 oggi: orari domenica 25 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Ultima giornata di gare per il nuoto artistico a Oswiecim, città a circa 70 km da Cracovia (Polonia) e sede delle gare della danza in vasca in questi Giochi Europei 2023. Di scena quest'oggi la Finale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Si chiude dunque la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per aver seguito con noi questa gara emozionante che ha premiato una dominante Puck Pieterse! Su OA Spor ...