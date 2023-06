Giochi Europei Cracovia 2023 | pentathlon moderno | Sotero | Micheli e Frezza in semifinale

(Di domenica 25 giugno 2023) Ottima partenza per l’Italia delaidi. Sono iniziate questa mattina in Polonia le qualifiche femminili e piazziamo tre atlete su quattro al via in. Avanzano Alice(Fiamme Azzurre), Elena(Carabinieri) e Alessandra(Aeronautica Militare). Eliminata, invece, Francesca Tognetti (Carabinieri), penalizzata di dieci punti nella prova di scherma. Nel gruppo “A” Aliceha chiuso davanti a tutte con 1093 punti, Elenaal terzo posto con 1081. Nel gruppo “B” Alessandraha totalizzato 1107 punti. Le tre atlete azzurre già domani pomeriggio saranno impegnate nel Ranking Round di ...

L'Italia della scherma comincia senza podi l'avventura aimulti disciplina di Cracovia 2023 nelle gare che hanno aperto la kermesse in Polonia, vale a dire la sciabola maschile e il fioretto femminile, ricordando che però sono le competizioni ...L'Italia batte la Svizzera 3 - 2 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D agliUnder 21. A Cluj, la selezione del ct Nicolato conquista i primi 3 punti del torneo dopo la ......Medaglia di bronzo nel taekwondo aidi Cracovia per Natalia D'Angelo. L'azzurra della categoria - 67 kg ha cominciato con il successo ai danni della padrona di casa polacca Justyna Kowalkowska per 2 - 0. Ai quarti di ...

[themoneytizer id="99064-6] Oggi in Polonia gli azzurri dell'Atletica hanno vinto per la prima volta i Giochi Europei, dominando nel salto in alto con Tamberi e nel getto del peso con Weir. Durante l ...