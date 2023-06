Giochi Europei Cracovia 2023 | badminton | sette gli azzurri al via

(Di domenica 25 giugno 2023) Si avvicina l’inizio delle gare anche per ilall’interno deiche si stanno svolgendo in questi giorni in Polonia. Nella cittadina di Tarnow la delegazione azzurra delsarà composta daatleti: Gianmarco Bailetti, Martina Corsini, Giovanni Greco, Yasmine Hamza, Judith Mair, David Salutt e Giovanni Toti. La manifestazione vedrà 8 raggruppamenti nei singolari e 4 nei doppi e per la prima volta glisaranno presenti in tutte le discipline. Nel singolare maschile Giovanni Toti è inserito nel gruppo A insieme al danese Viktor Axelsen, al polacco Dominik Kwinta e al Rumeno Teodor Ioan Cioroboiu. Nel singolare femminile, invece, per Yasmine Hamza c’è il Gruppo F: la recente medaglia d’oro in Cile, troverà nel suo raggruppamento la belga Lianne ...

... durante i quali ha vinto due medaglie d'argento ai Mondiali di Shanghai nel 2011 (50 e 100 rana), tre ori nei Campionatiin vasca lunga e otto in vasca corta, quattro ori neidel ...L'ultima e decisiva giornata deglia squadre d'atletica, inseriti neidi Cracovia 2023, vedrà in gara altri 15 azzurri nelle dodici restanti specialità. Spicca la presenza del campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi , al debutto stagionale ...L'estate 2023 non avrà Mondiali nédi calcio, ma non per questo non si può dire che non sia ricca di sport. Arrivano, infatti, i2023. Una serie di competizioni tutte da seguire, in discipline differenti, che ci porteranno ad appassionarci a tutte le varie gare. Ecco dove vederli in tv e streaming, e dove vedere ...

Calendario Giochi Europei 2023 oggi: orari domenica 25 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata di padel ai Giochi Europei 2023! Quest'oggi è il giorno delle ...