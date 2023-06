Giochi Europei | arrampicata e nuoto artistico a medaglia | l’Italia tocca quota 40

Settimo posto per l'azzurro Simon Weithaler nella finale della carabina 50 metri 3 posizioni maschile aiin corso di svolgimento a Cracovia. Dopo l'ottavo posto nella fase di qualificazioni, che gli ha permesso di conquistare l'ultimo pass valido per l'ultimo atto, Weithaler parte bene ...È un'Italia bellissima quella che si sta cimentando neiin corso di svolgimento in Polonia, ed è bellissima in tante discipline diverse. Come sempre il nuoto, però, regala soddisfazioni ed in quest'ultima giornata di gare è stata la volta ...Ennesimo podio per il nuoto artistico tricolore ai2023 in corso in Polonia, e più precisamente nella piscina di Oswiecim. Quest'ultima giornata di gara in vasca è iniziata con l' argento nella finale del programma libero a squadre. Il ...

Giochi Europei, atletica: il programma di oggi e dove vederlo in tv Corriere della Sera

Gianluigi Malanga si qualifica per i quarti di finale dei Giochi Europei (European Games) 2023 in corso di svolgimento a Cracovia, Malopolska. Nei 63,5 kg arriva il primo azzurro in grado di arrivare, ...MOUNTAIN BIKE - Dopo le faville in Coppa del Mondo, Puck Pieterse vince anche la gara elite di Cracovia, valida per i Giochi Europei 2023. Alle spalle della gio ...