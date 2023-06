Giochi Europei 2023 | Gimbo Tamberi salta ancora più in alto di tutti | è oro in Polonia

(Di domenica 25 giugno 2023) Il campione olimpico di Tokyo Gianmarcoconquista l’oro nel sinaidelin. L’atleta azzurro ottiene la vittoria con un sdi 2.29 metri nello stadio di Chorzow, più indegli avversari: il belga Thomas Carmoy, argento, e il polacco Norbert Kobielski, bronzo. «Fino all’ultimo non sapevo se venire qua in Coppa Europa, poi mi sono sentito in dovere di supportare la mia squadra. Vedendo la classifica prima dire, ho voluto dare il buon esempio, mi sentivo bene», ha detto dopo la gara, che ha poi «spero che anche questo possa aver mandato un piccolo segnale a chi non credeva più in me, mi sarebbe piaciuto iniziare al Golden Gala quest’anno, ma non ho ricevuto ...

... "Non sono andato al Golden Gala Non ero gradito" Gimbo Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto aglia squadre di atletica leggera validi anche per idi Cracovia. ...Vittoria dell'azzurro neglia squadre Chorzow, 25 giu. Gimbo Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto aglia squadre di atletica leggera validi anche per idi Cracovia. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo, ha vinto la division 1 con la misura di 2.29 ottenuto al primo tentativo. Il campione marchigiano ha infine provato anche la misura di ..."L'importanza di avere uno sport come il padel all'esordio aiVogliamo sempre vedere delle novità, per questo diamo la possibilità a nuovi sport meno conosciuti rispetto a quelli tradizionali di farsi apprezzare, di entrare nel programma. Poi ...

Gianmarco Tamberi torna a gareggiare e vince. Al Silesian Stadium di Chorzow, a quasi dieci mesi dall'ultima uscita ufficiale, il campione olimpico del salto in alto a Tokyo 2020 ha centrato un buon 2 ...