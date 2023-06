Gimbo Tamberi vince l' oro agli Europei e polemizza | ' Golden Gala? Non mi hanno invitato' La risposta della Fidal

Queste le polemiche parole del campione del salto in altosul Golden Gala, dopo aver conquistato l'oro al'Europeo a squadre nell'alto, valido anche per i Giochi Europei in Polonia. 'Non ...Ai microfoni della Rai,si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo l'oro: " Fino all'ultimo non sapevo se venire, ma mi sono sentito in dovere da capitano per portare più punti ...dimostra in gara di essere mostruoso ma è una polemica fuori luogo in un momento del genere boh.. se un campione olimpico fa una caduta di stile bisogna dirlo anche se è campione ...

Giochi Europei 2023, Gimbo Tamberi salta ancora più in alto di tutti ... Open

Si realizza un sogno durato decenni: gli azzurri sul gradino più alto del podio continentale. Tamberi vince l'alto con 2,29, vittoria anche per Weir nel peso (21,59). Iapichino seconda nel lungo (6,66 ...Gianmarco Tamberi si conferma un fuoriclasse dal talento cristallino, immacolato, magistrale. Un autentico fenomeno che quando sente l'odore dell'agonismo si trasforma in un leone alfa e sbrana con fe ...