Gf Vip | svaligiata la casa di un’ex Vippona | “Sono pronta a pagare un riscatto”

(Di domenica 25 giugno 2023) Brutta disavventura per Samantha De Grenet, la showgirl ed exdel Gf Vip 5. Nel corso della serata di sabato, proprio ieri, i ladrientrati nella sua abitazione di Roma, precisamente nei quartieri Parioli. Laè condivisa con il marito Luca Barbato e si trova nei pressi di un ristorante, dal quale sarebbero saliti i malviventi. Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Messaggero che ha raggiunto la De Grenet, i ladri sarebbero piuttosto esperti. Eseguita la denuncia agli organi preposti, la polizia scientifica, infatti, non avrebbe trovato tracce o impronte dei ladri. Presumibilmente i malviventi sarebbero entrati dalla canna fumaria di un ristorante, ma non si esclude che il furto sia collegato a quello avvenuto la scorsa settimana al dirimpettaio di Samantha. In quella occasione, avevano portato via circa 200 ...

