Genoa | Martinez | «La Serie A sarà un campionato molto stimolante»

(Di domenica 25 giugno 2023) Josep, portiere del, ha parlato a Il Secolo XIX della prossima stagione dei rossoblù neldiA Josep, portiere del, ha parlato a Il Secolo XIX della prossima stagione dei rossoblù neldiA. PAROLE – «Come vedo laA? Come un, gli avversariforti e tutte le migliori squadre d’Italia. Noi dovremo avere grande rispetto ma anche tanta voglia di vincere. E soprattutto non dovremo avere paura di nessuno. Non vedo l’ora di giocare queste partite, ce lo siamo guadagnati».

Successivamente è stata la volta di Josep Martinez per il quale, a fronte della promozione in Serie A, è scattato l'obbligo di riscatto in capo al Genoa: 3,5 milioni elargiti al Lipsia come da accordi

