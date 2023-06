Gazzetta – Milan e Tonali | il suo primo allenatore Gatti | “Sandro in Premier? Un duro colpo”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 25 giugno 2023) 2023-06-24 18:50:53 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea:(Lombardia Uno), suoe presidente: “La notizia arrivata all’improvviso ci rende ancora più tristi, pensare che stavamo per dedicargli un club. Non me l’aspettavo, ma è una scelta che va rispettata” Chi lo ha tirato su fatica a crederci. “in? Un…”. Davideè il presidente della Lombardia Uno, scuola calcio e centro tecnico affiliato al, che ha preso per manoquando era un bambino che sognava le luci e i cori di San Siro. La notizia del clamoroso accordo tra il centrocampista e il Newcastle gli mette un po’ di malinconia, ma alla fine il commento è lucido e basato su un ...