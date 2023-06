Gazzetta – Milan e Inter derby totale fra sgarbi di mercato | stadio e Champions

Leggi su justcalcio

(Di domenica 25 giugno 2023) 2023-06-24 16:34:55 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dalla rosea: Fra i due club competizione aperta in tutti gli ambiti e rapporti ai minimi termini. E dopo l’affare Thuram, si preannunciano scintille anche per Frattesi… Marco Pasotto 24 giugno –O Mettiamola così: adesso è decisamente diverso da quando capitava – e non così di rado – che Galliani e Moratti si prendessero un caffè insieme in centro. C’è stato un tempo, soprattutto negli Anni Novanta, in cuipoggiavano su rapporti ottimali. Questione, probabilmente, di affinità dirigenziale, di obiettivi che non vedevano necessariamente un ostacolo nella controparte cittadina, di una visione comune sotto certi aspetti. Magari, perché no, c’era anche una componente di simpatia ...