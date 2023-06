Gay pride | a Elly Schlein resta solo la crociata per l’utero in affitto

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 25 giugno 2023) A volte, spesso anzi, i lettori sanno raggiungere una sintesi molto migliore di noi addetti ai lavori, che ci crediamo analitici: “Oh Max, ma lache cazzo fa? Con un mezzo golpe in Russia va al gaya zompettare in mezzo a quei quattro disperati?”. A quel punto, sentendomi provocato, ho cercato di rispondere all’altezza: “Sta cercando di salvare il salvabile, lenoquelli. E qualche terrorista”. Però è vero: il Pd ha un segretario che, indifferente al mondo polveriera, salta da unall’altro, altro non sa fare, immagina la mestizia al Nazareno: puoi. O forse non puoi, non si può capire l’imbarazzo, del resto affari loro, se la son proprio costruita loro. Come quando dice che “i bambini non sono abusi edilizi”, e già siamo al Vendolismo senza limitismo. Casomai quei bambini ...