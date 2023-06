(Di domenica 25 giugno 2023) Il centrocampista è il volto che posa con la nuova maglia 2023-2024, forse quella che non indosserà mai: presto ufficialità trasferimento al Barcellona

Ha fatto scalpore l'ultimo tweet pubblicato dal Manchester City , che vede Ilkay Gundogan posare con il nuovo kit 2023 - 2024. Fin qui tutto nella norma, se non fosse che il centrocampista ha già

Gaffe o indizio di mercato City presenta nuovo Kit con… Gundogan ItaSportPress

Il centrocampista è il volto che posa con la nuova maglia 2023-2024, forse quella che non indosserà mai: presto ufficialità trasferimento al Barcellona