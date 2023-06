Fugge all' alt dei carabinieri e travolge un auto | muiono due persone | tragedia a Pesaro

Incidente mortale alla periferia di Pesaro nel pomeriggio, dopo che un 27enne alla guida di una Bmw ha tentato di sottrarsi'alt dei carabinieri dandosi alla fuga e finendo per scontrarsi frontalmente con una 500 guidata da una donna di 32 anni. Nell'impatto tra le due automobili, avvenuto intorno alle 16, entrambi i ...La forza dell'impatto tra i due mezzi è stato tale che le vetture sono finite ognuna nella scarpata laterale opposta'altra; la 500 si è ribaltata e per la 32enne non c'è stato scampo. La sorella ...Autoad 'alt': scontro, due morti Un'auto di grossa cilindrata, con due persone a bordo, non si è ... Nello scontro è morto anche il conducente dell'auto che era fuggita'alt,ferito il ...

