Frontale per fuggire all' alt dei carabinieri | 2 morti

(Di domenica 25 giugno 2023) AGI - Due persone morte e tre gravemente ferite: è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio sulla strada 'Montelabbatese', alla periferia di Pesaro. A perdere la vita sono stati un giovane a bordo di una Bmw, fuggita a un posto di blocco dei, e una ragazza che era in una Fiat 500 L, centrata in pieno dall'auto che fuggiva; i feriti sono l'occupante della Bmw e due che viaggiavano nella Cinquecento.

La Bmw nella folle corsa avrebbe invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo la 500L che nel devastante si è ribaltata ed ha preso fuoco. Al momento sono in corso i soccorsi. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

A perdere la vita nella periferia di Pesaro sono stati un giovane a bordo di una Bmw e una ragazza che era in una Fiat 500L. Tre feriti gravi.