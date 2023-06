Friuli Venezia Giulia | i borghi più belli da visitare

Ecco chi è alla guida a livello regionale in Italia Massimiliano Fedriga , leghista, ha vinto le elezioni regionali inGiulia il 3 aprile 2023, ottenendo così un secondo mandato dopo ...Il Presidente Fedriga durante l'inaugurazione ha dichiarato: 'Quello che avviene oggi con l'inaugurazione dell'Innovation Hub di Bat non è un evento importante solo per ilGiulia ma di ...- - > Le meraviglie del monte Ciaurlec. IlGiulia offre divertimento a qualsiasi altitudine . Tra il cinguettio di un uccello e il rumore di un ramo che si spezza sotto i piedi, chi ama la montagna ne riesce a cogliere l'essenza ...

Allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia: in arrivo temporali forti su tutta la regione Il Piccolo

Ecco alcune delle tante mete interessanti della Regione del Nord Italia, tra storia, arte, tradizioni, monti, mare e luoghi sacri ...PORDENONE - TRIESTE - Per l’estate bisognerà mettersi il cuore in pace. Macchina, autostrada, insomma come sempre. Ma la soluzione a uno dei problemi più strani e ...