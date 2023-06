Frattesi | Inter punta forte sulla mezzala del Sassuolo | il giorno decisivo

... non sarà così semplice come ottenuto da Maldini e specialmente che quando si punterà su giocatori 'conosciuti' il prezzo per il Milan sarà sempre al rialzo, vediche all'costa 35 M e ...E allora Milinkovic resta in attesa di un segnale dalla Juve, che resta la sua destinazione preferita, ed è sempre possibile che il Milan " sfavorito nel derby con l'per" decida di ...Lungo la mediana del Milan , non solo Davidedel Sassuolo per sostituire Sandro Tonali , diretto al Newcastle United per una cifra pari ...Champions League (con le Aguias eliminate dall')...

TS - Inter, 90 mln da tre addii. Da Mamardashvili fino a Frattesi, Milinkovic e Koopmeiners: tutte le opzioni in entrata Fcinternews.it

È ormai in fase di definizione il passaggio di Brozovic all'Al Nassr: il club dell'Arabia Saudita sta chiudendo la trattativa con l'Inter ...Inter sul centrocampista polacco per rinforzarsi in mezzo al campo, con gli azzurri pronti a trattare visto il contratto in scadenza tra un anno ...