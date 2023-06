Frattesi come Thuram | preferisce l’Inter al Milan! Appeal europeo diverso – CdS

(Di domenica 25 giugno 2023)è arrivata in finale di UEFA Champions League perdendo contro il Manchester City, ma Istanbul è stata comunque una vetrina importante per l’della squadra. I giocatori,sottolineato dal Corriere dello Sport questa mattina, preferiscono vestire la maglia nerazzurra, cosìsuccesso a Marcus. Anche Davideal Milan. EFFETTO CHAMPIONS –nonostante la finale di Champions League persa, ha mandato un messaggio importante al mondo intero, soprattutto giocando alla pari contro il Manchester City.si è ripresa la scena, e la sensazione è che i giocatori siano adesso attratti dalla piazza. Del cambio di status da parte ...

Liquidità per accelerare sul mercato e chiudere per gli obiettivi primari: Thuram ,, ... il 22enne georgiano, Giorgi Mamardashvili , ma ci vorrebbero qualcosa25 milioni di euro per ...... il Milan pensa a Milinkovic e CataldiIl Milan non si ferma chiaramente a, anche perché la ... La novità è che nelle riflessioni del Diavolo,scrive 'Il Tempo', in questi giorni può essere ...... tra cui Davidee Florentino Luis . Tonali si è preso la scena, lo ha seguito Marcus Thuram preferendo l'Inter a i rossoneri e scatenando anche la caccia al nuovo obiettivo del Diavolo...

Milan-Inter, il secondo round è per Frattesi: il giocatore ha scelto ma ... Calciomercato.com

E' il grande volpone del mercato, Beppe Marotta, ex dirigente della Juventus, da quando è all'Inter è diventato il grande avversario bianconero e sono ormai diverse le ...Piacciono i giallorossi Volpato e Missori. Ma anche l’attacante del Frosinone Mulattieri rientra tra i potenziali acquisti ...