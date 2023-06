Fratoianni maestrino dell' ambiente? Occhio a questa foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) Henry Ford quando vedeva passare un'Alfa si toglieva il cappello. Noi quando su un'Alfa vediamo passare Nicolaci tocchiamo e prendiamo l'estintore, non c'è un secondo da perdere. Povero: l'Alfa 156 Jtd rosso fiammante su cui viaggiava, auto a gasolio, moo di inizio anni duemila, un gran bel mezzo che però col "green è bello, green a tutti i costi" sbandierato dal capo di Sinistra Italiana c'entra poco, è andata a fuoco. Distrutta. Lui non s'è fatto niente, e per fortuna. Che sfiga l'incendio. Capita. Però,, che figura da Soumahoro! Partiva da Foggia, il toscanaccio pisano capo di Sinistra Italiana, comunista cresciuto a pane e Rifondazione. Era diretto a Campobasso, e c'era quasi arrivato. Una settantina di chilometri in cui prima del comizio per le elezioni regionali del Molise si ...