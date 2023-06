Fotografia | ‘Ritratti del Sud’ | da Dario Brunori a Gerardo Sacco

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 25 giugno 2023) Il primo luglio Eliana Godino presenta il suo nuovo libro fotografico Il primo luglio, in occasione dell’inaugurazione della XX edizione del Festival “Corigliano Calabro”, la fotografa calabrese Eliana Godino presenterà in anteprima il suo nuovo libro fotografico “Ritratti del Sud – Storie, Volti, Eccellenze di Calabria”. Una raccolta di ritratti e storie di 35 Calabresi famosi per i loro talenti. Talenti che, spesso, li hanno portati lontani dall’Italia e dalla Calabria. Nelle pagine del volume scorrono tanti volti: da Sandra Savaglio a, da Rino Gattuso a Santo Versace, daa Pina Amarelli. Artisti, scrittori, imprenditori. Un viaggio emozionale di tre anni, che ha portato la giovane fotografa calabrese a macinare chilometri all’inseguimento dei personaggi da ...