Fotografia | ‘Ritratti del Sud’ | da Dario Brunori a Gerardo Sacco

(Di domenica 25 giugno 2023) (Adnkronos) – Il primo luglio, in occasione dell'inaugurazione della XX edizione del Festival "Corigliano Calabro", la fotografa calabrese Eliana Godino presenterà in anteprima il suo nuovo libro fotografico "Ritratti del Sud – Storie, Volti, Eccellenze di Calabria". Una raccolta di ritratti e storie di 35 Calabresi famosi per i loro talenti. Talenti che, spesso, li hanno portati lontani dall’Italia e dalla Calabria. Nelle pagine del volume scorrono tanti volti: da Sandra Savaglio a, da Rino Gattuso a Santo Versace, daa Pina Amarelli. Artisti, scrittori, imprenditori. Un viaggio emozionale di tre anni, che ha portato la giovane fotografa calabrese a macinare chilometri all’inseguimento dei personaggi da ritrarre. La presentazione del libro sarà accompagnata dal ...