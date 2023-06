Forza Italia | Martusciello | “Con Tajani l’unità dei moderati è un obiettivo possibile”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La crescita costante di, ormai stabilmente in doppia cifra, e il conseguente arretramento di quello che rimane del terzo polo, dimostra chedeiè perseguibile solo sotto la guida di“. Lo afferma Fulvio, capogruppo di FI al Parlamento europeo. “Dopo il 15 luglio, con organismi legittimati dal consiglio nazionale, – aggiunge– spetterà a noi costruirla allargando, includendo, non avendo paura della competizione. Nelle giornate di Gaeta e Paestum illustreremo i pilastri su cui si fonderà la nostra campagna elettorale per il 9 giugno 2024 e siamo certi – conclude l’esponente forzista – che in quelle occasioni il richiamo per i...