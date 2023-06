Formula E | Cassidy vince a Portland | Dennis 2^ ma nuovo leader mondiale

In secondo luogo, con laE che studia diversi kit aerodinamici interscambiabili per la Gen4,... Come spesso visto in passato, la coppia- Envision è stata molto aggressiva con la ...E ePrix Portland 2023: Nick(Envision Racing Jaguar) in testa alla gara - Foto: FiaE A PODIO DENNIS E DA COSTA Alle spalle della Jaguar clienti diè stata lotta ...PILOTA TEAM TEMPO 1 NickEnvision 50:40.629 2 Jake Dennis Avalanche Andretti +0.294 3 ... laE si prepara al double - header che si terrà dal 14 al 16 luglio , giornate che in cui si ...

Formula E, Cassidy vince a Portland. Dennis nuovo leader, Mondiale è aperto La Gazzetta dello Sport

Terzo Antonio Felix da Costa, solo ottavo Wehrlein PORTLAND (USA) (ITALPRESS) - Nick Cassidy conferma il suo buon momento e fa suo l'E-Prix ...Gara Formula E 2023, ePrix Portland: risultati e classifiche complete della gara di Formula E negli Stati Uniti d'America.