Formazioni ufficiali Svizzera U21-Italia U21 | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 25 giugno 2023) Alle 18.00 scenderanno in campoUnder 21 eUnder 21 per la seconda partita del girone dei campionati europei Di seguito ledi Francia Under 21-Under 21.U21 (4-1-4-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye; Amdouni. CT: Patrick RahmenU21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Pellegri, Gnonto. CT: Paolo Nicolato

Svizzera - Italia:e dove vederla in TVIn programma domenica 25 giugno alle 18, Svizzera - Italia sarà visibile su Rai 2 e Raiplay. Ecco le probabili:SVIZZERA U21 (4 - ...Ledi Repubblia Ceca e Germania, sfida valida per il secondo turno del Gruppo C degli Europei Under 21 2023. Per i teutonici è arrivato un pareggio all'esordio contro Israele. Ora la ...Ledi Inghilterra e Israele, sfida valida per il secondo turno del Gruppo C degli Europei Under 21 2023. La Nazionale under dei tre leoni ha nel mirino il punteggio pieno dopo due ...

Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Spagna-Croazia GianlucaDiMarzio.com

Gara decisiva per gli azzurri, che sono costretti a vincere contro gli elvetici per non salutare anzitempo la manifestazione. Bellanova titolare, fischio di inizio alle 18. Ecco gli undici di partenza ...Sono note le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21.