Formazioni ufficiali Italia-Svizzera | Europei Under 21 2023

(Di domenica 25 giugno 2023) Ledi, sfida valida per il secondo turno del Gruppo D degli21. Partita già da dentro o fuori sia per gli Azzurrini che per la compagine elvetica, entrambe a quota zero punti dopo le rispettive sconfitte nel round d’esordio. Gli uomini di Nicolato dopo lo sfortunato e pesante ko contro la Francia non possono più sbagliare e cercare di conquistare i tre punti. Vedremo quali cambi rispetto al match d’esordio verranno effettuati nell’11 iniziale del ct. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 25 giugno, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in ...

Ledi Spagna e Croazia, sfida valida per il secondo turno del Gruppo B degli Europei Under 21 2023. Una delle favorite per il titolo, ovvero la squadra iberica, vuole continuare a ...Ledi Norvegia - Francia NORVEGIA U21 (4 - 3 - 3): Hedensted; Sebulonsen, Daland, Heggheim, Wolfe; Hove, Mannsverk, Zafeiris; Bobb, Botheim, Ceide. FRANCIA U21 (4 - 3 - 3): ...Ledi Portogallo - Olanda, sfida valida per il secondo turno del Gruppo A degli Europei Under 21 2023. Partita già fondamentale per la compagine lusitana, che dopo essere stata ...

Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Spagna-Croazia GianlucaDiMarzio.com

Italia U21-Svizzera U21, Cancellieri dall’inizio Le probabili formazioni del match degli azzurrini Ultima chance per restare in corsa quella dell‘Italia U21 di Nicolato, che stasera sfida la Svizzera ...Euro U21, le formazioni ufficiali di Romania-Spagna: ci sono Sergio Gomez e Abel Ruiz Euro U21, le formazioni ufficiali di Romania-Spagna: ci sono Sergio Gomez e Abel Ruiz Comincia oggi con quattro in ...